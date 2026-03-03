Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleri ile düzenlenen iftar programında konuştu

Erdoğan: Öldürmenin, katletmenin, haydutluğun, soykırımın ve soykırımcıların değil; hakkın, hakikatin, nerede olursa olsun insanı yaşatmanın tarafındayız."

"Birleşmiş Milletler sisteminin sembolize ettiği prensipler, bizzat bu sistemin kurucuları tarafından acıkınca yenilen putlara dönüştürülmüş durumda."

'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' cümlesi sıradan bir söz, hamasi bir söylem asla değildir.

 

"DÜNYA SİSTEMİ TABİRİ CAİZSE ÇATIR ÇATIR ÇATIRDIYOR"

"İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya sistemi tabiri caizse çatır çatır çatırdıyor, temelinden sarsılıyor. Dünya, en küçük kıvılcımda tutuşacak derecede ısınıyor, ısıtılıyor. Küresel adaletsizlik gittikçe daha da derinleşiyor, kronikleşiyor. Eski düzen yıkılırken yerine neyin konacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Dünyamız hızla kaba kuvvetin ve güçlünün hukukunun işletildiği kaotik bir döneme doğru sürükleniyor. Komşumuz İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreç vesilesiyle bunlara bir kez daha şahitlik ediyoruz."

"TARAFSIZ DEĞİLİZ"

"Biz bölgemizi ve insanlığı ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz, huzurun ve istikrarın, evrensel değerlerin, adaletin ve kalkınmanın tarafındayız."

"Füzeler havada uçuşurken 86 milyonun tek bir ferdinin kılına zarar gelmemesi için dikkatli fakat haksızlıklar karşısında da dirayetli olmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu

''Bu fırsatı, bu imkânı heba etmeyecek, heba edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmek isteyenler olacaktır. Bunlara aldırmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda cesur adımlarla ilerleyeceğiz." diye ekledi.

