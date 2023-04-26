Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın neden kesildi?

Sözcü'nün haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV’nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın 23.30’da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi.

O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.

O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah' sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim” dedi.

Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi.