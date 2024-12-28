Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konaklayabileceği en lüks saraylar ve köşkler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanımına tahsis edilmiş, hem tarihi hem de modern mimarisiyle dikkat çeken saraylar ve köşkler Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumda. Darkwebhaber, X platformundaki paylaşımında Cumhurbaşkanlığı için tahsis edilen en özel mekânları ele aldı. İşte o mekanlar…