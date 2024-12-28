Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konaklayabileceği en lüks saraylar ve köşkler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı lüks saraylar ve köşkler, Türkiye’nin en özel manzaralarına ve mimari ihtişamına ev sahipliği yapıyor. Gökova’nın büyüleyici koylarından Van Gölü’nün huzurlu kıyılarına kadar uzanan bu eşsiz yapılar, tarihle modernizmin buluşma noktası!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanımına tahsis edilmiş, hem tarihi hem de modern mimarisiyle dikkat çeken saraylar ve köşkler Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumda. Darkwebhaber, X platformundaki paylaşımında Cumhurbaşkanlığı için tahsis edilen en özel mekânları ele aldı. İşte o mekanlar…
1 - GÖKOVA YAZLIK SARAY
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Okluk Koyu’nda yer alan Yazlık Saray, Cumhurbaşkanlığı için özel olarak inşa edilen bir yerleşkedir. Eşsiz doğası, denize sıfır konumu ve modern yapısıyla dikkat çeken bu saray, yaz aylarında dinlenme ve çalışma ortamı sunmaktadır.
1 - AHLAT KÖŞKÜ
Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Van Gölü kıyısında konumlanan Ahlat Köşkü, Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan bir başka önemli yapıdır.
3 - HUBER KÖŞKÜ
İstanbul’un Avrupa yakasında, Boğaz’ın Rumeli kıyısında yer alan Huber Köşkü, Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılmaktadır. Boğaz manzarası ve geniş bahçesiyle öne çıkan köşk, aynı zamanda önemli görüşmelere ve toplantılara ev sahipliği yapmaktadır.
4 - VAHDETTİN KÖŞKÜ
Üsküdar Çengelköy’de yer alan Vahdettin Köşkü, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi olarak kullanılmaktadır. Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan köşk, tarihi değeri ve boğaza hâkim konumuyla İstanbul’un incilerinden biridir.
5 - DOLMABAHÇE SARAYI
İstanbul’un kalbinde yer alan Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanlığı tarafından “Çalışma Ofisi” olarak kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine tanıklık eden bu tarihi yapı, görkemli iç mekanları ve Boğaz manzarasıyla dikkat çekmektedir.
6 - YILDIZ SARAYI
Yıldız Sarayı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından “Çalışma Ofisi” olarak kullanılan bir diğer tarihi yapıdır. Yıldız Parkı’nın içinde yer alan bu saray, Osmanlı döneminin zarif izlerini taşırken, günümüzde Cumhurbaşkanlığı’nın önemli çalışma alanlarından biridir.
7 - ÇANKAYA KÖŞKÜ
Çankaya Köşkü, 2014 yılına kadar Cumhurbaşkanlarının ikamet ettiği yer olarak hizmet vermiştir. Bugün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşa edilmesinin ardından ikamet hakkı Cumhurbaşkanı Yardımcısına verilmiş olsa da, Çankaya Köşkü hala Cumhurbaşkanlığı kurumu tarafından kullanılmaktadır ve resmi etkinliklerin düzenlendiği önemli bir mekandır.
8 - CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikametgahıdır. Türkiye’nin başkentinde yer alan bu devasa yapı, 1150 odaya sahip olup, yaklaşık 350 milyon dolara mal edilmiştir.