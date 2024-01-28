Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim programı belli oldu! 62 günde 50 şehre gidecek

Yerel seçim takvimi işlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da meydanlara çıkmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Şubat’tan itibaren meydanlara inerek 30’u büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. İstanbul ve Ankara’nın ilçelerinde mini mitingler yapacak.

Deprem bölgesindeki seçim çalışılmalarında afet konutlarının teslim edilmesi planlanırken ziyaretlerde Cumhurbaşkanına MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik edecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, seçim takviminin son haftası ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Kampanya sürecine önce haftada bir sonlara doğru ise ikişer olmak üzere mayıs seçimlerinde olduğu gibi televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.