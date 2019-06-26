Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı

Türkiye İş Kurumu'nun verdiği kısa çalışma ödeneği uzatıldı.
Ekonomik sorunlar nedeniyle üretimi kısmen duran iş yerlerinde işçinin 3 aya kadar ücretini "kısa çalışma ödeneği" kapsamında devlet karşılıyor. Daha önce üç ay olan ödeme süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 aya çıkartıldı.
Zorlayıcı sebeplerle 31 Aralık 2019'a kadar uzatma başvurusunda bulunan işverene 3 ay ek destek verilebilecek.
Böylece işçilerin toplamda 6 aya kadar maaşını devlet karşılamış olacak.
Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı
Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan 1.523,39 TL
Son 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan 2.381,78 TL
Son 12 Ay 7.000 TL ile Çalışan 3.808,47 TL
İŞKUR yeni düzenleme ile İşsizlik Fonu’ndan 3 ay yerine 6 aya kadar işçi ücretlerinin yüzde 60’ı oranında kısa çalışma ödeneği verecek.
İlk üç aylık dönemdeki kısa çalışma ödemeleri, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.
İşverenin Göstereceği Gerekçeler
- Genel Ekonomik Kriz
- Sektörel Kriz
- Bölgesel Kriz
- Zorlayıcı Sebepler
Peki, kısa çalışma ödeneğinin verilmesi için şartlar neler? İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekiyor. İş Müfettişlerince, işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı tespit ediliyor. Ve İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması durumunda yardım sağlanıyor.
ulusal.com.tr
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