Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı. Böylece ekonomik sıkıntı yaşayan iş yerlerine 6 ay maaş desteği sağlanmış olacak.

Türkiye İş Kurumu'nun verdiği kısa çalışma ödeneği uzatıldı.Ekonomik sorunlar nedeniyle üretimi kısmen duran iş yerlerinde işçinin 3 aya kadar ücretini "kısa çalışma ödeneği" kapsamında devlet karşılıyor. Daha önce üç ay olan ödeme süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 aya çıkartıldı.Zorlayıcı sebeplerle 31 Aralık 2019'a kadar uzatma başvurusunda bulunan işverene 3 ay ek destek verilebilecek.Böylece işçilerin toplamda 6 aya kadar maaşını devlet karşılamış olacak.Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan 1.523,39 TLSon 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan 2.381,78 TLSon 12 Ay 7.000 TL ile Çalışan 3.808,47 TLİŞKUR yeni düzenleme ile İşsizlik Fonu’ndan 3 ay yerine 6 aya kadar işçi ücretlerinin yüzde 60’ı oranında kısa çalışma ödeneği verecek.İlk üç aylık dönemdeki kısa çalışma ödemeleri, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.- Genel Ekonomik Kriz- Sektörel Kriz- Bölgesel Kriz- Zorlayıcı SebeplerPeki, kısa çalışma ödeneğinin verilmesi için şartlar neler? İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekiyor. İş Müfettişlerince, işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı tespit ediliyor. Ve İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması durumunda yardım sağlanıyor.