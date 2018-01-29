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Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Antalya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında soruşturma yürütülen S.A'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.A'nın, daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #terör örgütü propagandası yapmak #Antalya Emniyet Müdürlüğü
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