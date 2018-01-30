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Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Sivas'ta, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatının ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine yapılan propaganda faaliyetlerine ilişkin çalışma başlattı.

Sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen üniversitesi öğrencisi Ç.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.G. çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #üniverite öğrencisi #tutuklandı #terör propagandası #Sivas
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