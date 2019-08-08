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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaz Dağları kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaz Dağları çevresini daha önce gezdiğini belirterek yakın zamanda oraya tekrar gideceğini kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaz Dağları kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında, Kaz Dağları konusunda kurmaylarına talimat verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu olayın takipçisi olacağını söyleyerek, bir eksiklik varsa gereğinin yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaz Dağları çevresini daha önce gezdiğini belirterek yakın zamanda oraya tekrar gideceğini kaydetti.

Toplantıda bu madene ruhsatın 2001 yılında CHP'li belediye tarafından verildiğinin belirtilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu konu neden buraya kadar geldi? Bunun bizimle ne alakası var? Anlayabilmiş değilim. Daha o zaman AK Parti bile kurulmamıştı. Birileri bu olayı manipüle ediyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #Kaz Dağları
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