Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü verilmişti: Salim Yaşar hayatını kaybetti

Bilecik'in Kınık köyünde 71 yıldır çamuru sanata dönüştüren ve 2022'de 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Salim Yaşar, 83 yaşında hayata veda etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan ve 71 yıldır çamuru sanata dönüştüren 83 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, bir süredir mücadele ettiği hastalığı nedeniyle Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçıdan bugün acı haber geldi; Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Merhum Salim Yaşar'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kınık Köyü'ne defnedileceği açıklandı.

ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALMIŞTI

71 yıllık meslek hayatıyla çömlekçiliğin duayen isimlerinden biri olan Salim Yaşar, 2022 yılında "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görülmüştü. 83 yaşındaki usta, bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

1942 doğumlu olan Salim Yaşar, mesleğe 14 yaşından bu yana gönül vermişti. Yaşar'a, 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçı belgesi verilmişti. Sadece sanatıyla değil, toplumsal yaşamdaki rolüyle de tanınan Yaşar, 2009-2014 yılları arasında Kınık köyünde bir dönem muhtarlık da yapmıştı. Salim Yaşar'ın ilkokul mezunu olmasına rağmen Almanca ve Vietnamca dillerini biliyor olması da dikkat çeken özellikleri arasındaydı.

