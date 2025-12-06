Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında yapılan telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, sorunların diyalogla çözülebileceğine inandıklarını belirtti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro telefon görüşmesi yaptı. İletişim Bakanlığının açıklamasına göre iki lider, hem Türkiye–Venezuela ilişkilerini hem de bölgede son dönemde artan gerilime yol açan gelişmeleri ele aldı. Erdoğan’ın özellikle diyalog vurgusu yapmasının altı çizildi.

Açıklama şu şekilde:

“ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.”

Valilik ve AKOM’dan İstanbul’a uyarı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!Valilik ve AKOM’dan İstanbul’a uyarı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!Yurt
Elektrik ve su kesintileri bıktırdı: Hatay Kuzeytepe’de altyapı şikâyetleri büyüyorElektrik ve su kesintileri bıktırdı: Hatay Kuzeytepe’de altyapı şikâyetleri büyüyorYurt
Makam odasında silah kazası: Üsteğmen Ali Kablan hayatını kaybettiMakam odasında silah kazası: Üsteğmen Ali Kablan hayatını kaybettiYurt
erdoğan maduro
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile görüştü
“Haberler gerçek dışı, bahis söz konusu değil”
CHP'de yeni MYK belli oldu
Türk limanları Kasım ayında tarihi rekor kırdı
Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık ve kurumlarda üst düzey atamalar
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Bahis skandalında kim, neden gözaltına alındı?
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Çok Okunanlar
A101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı! A101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı!
Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor? Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor?
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Yarın fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak! Meteorolojiden son dakika uyarısı: Yarın fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak!
Altın yeniden yükselişte mi? Altın yeniden yükselişte mi?