Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını paylaştı. Yeni askerlik süresi ne kadar oldu, bedelli askerlik kalktı mı? 12 aylık yedek astsubaylık nedir? Erdoğan lise mezunlarının 6+6 ay askerlik yapacağını açıkladı. Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım attıklarını belirten Erdoğan “İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz” dedi.



6 AYI TAMAMLAYANLAR İSTERSE TERHİS OLACAK



“Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan “Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. (6 ay artı 6 aylık askerlik uygulaması) Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar” diye konuştu.



Erdoğan, “Biz teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti, o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete” dedi.



FİYATLAR DAHA DA İNECEK



“Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk” diyen Erdoğan tanzim satışlarıyla ilgili de şunları kaydetti: “2019 yılı Şubat-Mart ayları tarımsal destek noktasında 3 milyar 24 milyon 159 bin lira tarımsal destek vereceğiz. Tarım Bakanlığımız çalışmasını yapıyor. Çadır marketleri açtık, bu devam edecek. Bu işi daha da genişleteceğiz. Benim vatandaşımı kimsenin sömürmesine izin vermeyeceğiz. Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk.”



