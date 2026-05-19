Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Millî Mücadele'nin kahramanlarını anarken, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tüm gençlere sevgi ve selamlarını iletti.

"MİLLÎ MÜCADELE'NİN BAŞKOMUTANI ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bayram mesajında, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu anlamlı günde şu ifadeleri kullandı:

"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum."

