Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret temmuz ara zammı, emekli ve memur maaşı ile ilgili ATV-AHaber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

- En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz.

- EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor.

- Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi. Ekonomi programımız planlı şekilde işliyor. Enflasyonu tek haneli rakamlara inşallah yine biz indireceğiz. Biz bunu yaptık. Bizim tecrübemiz buna yeter.

Kaynak: tccb.gov.tr - https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/147307/cumhurbaskani-erdogan-atv-a-haber-ortak-yayinina-katildi