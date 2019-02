Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Soçi dönüşü uçakta önemli açıklamalar yaptı. İdlib'e ortak operasyon olacak mı? Adana Mutabakatı'nda kilometre sınırı var mı? S-400'ler ne zaman teslim edilecek? Erdoğan bu sorulara cevap verdi

Soçi Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı önemi koruyor. Erdoğan bu anlaşmanın üzerinde durulması gerektiğini söyledi.



"Birileri kalkıp da ‘Rejim bizi çağırdı, ama Türkiye’yi çağırmadı’ diyorsa bu olmaz. Her şeyden önce Adana Mutabakatı ortada. Suriye’nin kuzeyinde, kendi güneyimizde birçok adım attık ve netice aldık. Bundan sonra üzerinde durmamız gereken 1998 yılındaki Adana Mutabakatı’dır. Sayın Putin tekrar Adana Mutabakatı’nı önümüze getirdi. Olumlu yaklaştı"



Erdoğan Adana mutabakatının 1998 yılından bu yana geçerliliğini koruduğunu vurguladı, "Üç yılda bir, taraflardan bir tanesi anlaşmayı uygulamak istemediğini söylerse anlaşma uygulamadan kalkıyor. Aksi takdirde devam ediyor. Baba Esed‘den beri böyle bir durum yok, yani anlaşma devam ediyor. Beşşar Esed ile iyi ilişkilerimizin olduğu dönemde bu konuyu da kendi aramızda konuşmuştuk. Kendisi büyük bir rahatlıkla ‘Artık bizim aramızda Adana mutabakatı mı var?' diyecek kadar bu işe olumlu yaklaşıyordu. Şimdi bizim ilgili kurumlarımız bu mutabakatın üzerinde çalışıyor." dedi.



Astana genişleyebilir, Erdoğan bunun için Soçi'de gerekli sinyallari verdi. Eğer genişlerse bu Astana'yı daha etkili hale getirecek.



"Bir sonraki zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak. Görüşmelerimizde ‘Astana Süreci’ne Irak’ı ve Lübnan’ı dahil edebiliriz’ dedim. Çünkü her ikisinin de Suriye’ye sınırı var ve Suriye ile ilişkileri çok farklı düzeyde. Dışişleri Bakanlarımız karşılıklı olarak çalışırlar. Bu ülkelerin de Astana sürecine gelmeleri halinde süreci daha etkili hale getirmiş olacağız. Astana sürecini Cenevre sürecine alternatif olarak görmüyoruz ama Cenevre süreci de başarılı olamamıştır."



Cumhurbaşkanı, Astana ortaklarıyla ortak operasyonun da gündemde olduğunu söyledi.



"Gelişmelere göre her an ortak operasyonlar da yapılabilir. Buna bir engel yok. Şu andaki tedbirlerimiz İdlib halkının huzuru, mutluluğu ve refahı için.Buradaki koruma görevi ağırlıklı olarak Türkiye’de. . İdlib’deki askeri gözlem noktalarımız kritik görev icra edecekler."



Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400'lere de değindi.



"S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptık, dolayısıyla geri adım atmamız söz konusu değil. Bu iş bitti. Patriot’lar konusuna gelince... Biz Patriot alımına açığız. Ancak bu alımın ülkemizin çıkarlarına hizmet etmesi gerekir. Temmuz ayında S-400’ün teslimatı ile ilgili verilmiş söz üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz."



