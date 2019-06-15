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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da flaş genel af ile ilgili paylaşımda bulundu | Son dakika 15 Haziran 2019 Cumartesi haberleri

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, af ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız, Esenler ilçesinde yaptığı Kadir Gecesi konuşmasında  cezaların infazı ve tahliyelerle ilgili ilk işareti verdi" açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da flaş genel af ile ilgili paylaşımda bulundu | Son dakika 15 Haziran 2019 Cumartesi haberleri

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, af ile ilgili açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANI, İLK İŞARETİ VERDİ"

Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Esenler ilçesinde yaptığı Kadir Gecesi konuşmasında  cezaların infazı ve tahliyelerle ilgili ilk işareti verdi." ifadelerini kullandı.

ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ

MHP'li Yıldız, "Türkiye Barolar Birliği Başkanın bile 'şartlı ceza indirimi' Kanun teklifinin amaç ve etkilerini tam olarak anlayamadığı,Rahşan affı ile karıştırdığı, Anayasa Mahkemesinin çerçeveyi genişleteceği beyanları karşısında söylenecek tek söz ... Başkan ,sözleriniz gerçeği yansıtmıyor.." açıklaması yaptı

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan son dakika af açıklaması gelmişti. Erdoğan, "Ben sizleri aldatamam. Herkesi serbest bırakmak mümkün olmaz. Adalet Bakanlığı'nın çalışması neticesinde bırakılabilecek olanlar, seçimlerden sonra Meclis açıldığında görüşülecek." demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #mhp #feti yıldız #genel af #ceza indirimi
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