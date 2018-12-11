MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Çankaya Köşkü’nde basına kapalı yapılan görüşme 1 saat sürdü.

MİT Başkanı Hakan Fidan, Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü.



Görüşme 1 saat sürdü. Basına kapalı toplantının içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.



Hakan Fidan'ın geçen hafta Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Washington'a gidip, Amerikalı Senatörlere bilgi verdiği iddia edilmişti. Erdoğan bu iddia için "Haberdar değilim" demişti.



Cumhurbaşkanı, "Latin Amerika seyahatinden sonra MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı. Ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığına dair haberdar değilim." ifadelerini kullanmıştı.



ulusal.com.tr