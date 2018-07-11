Yetki kararnamesiyle Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapmış birisine Danıştay üyesi olabilmesinin önü açıldı. Danıştay Kanunun 8'inci maddesinde Danıştay üyesinin hangi görevleri yapmış kişiler arasında seçileceği tarif ediliyor. İlgili maddeye "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" ifadesinin de eklendiği ortaya çıktı. Hukukçulara göre yürütmede görev yapmış birisinin sonradan yargıda görevlendirilmesi güven sorunu yaşatır.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapmış birisi artık Danıştay üyesi de olabilecek.703 Sayılı yetki Kanun Hükmünde Kararnamesiyle, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısında önemli değişiklikler yapıldığı ortaya çıktı.En dikkat çeken değişiklik ise Danıştay'ın yapısıyla ilgili oldu. Danıştay Kanunun 8'inci maddesinde Danıştay üyesi seçilecek bir kişinin hangi görevleri yapması gerektiği sıralanıyor. Bu maddeler içinde idari yargı hakim ve savcılığı, bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik, generallik ve amirallik gibi görevler var.Yetki kararnamesiyle Danıştay Kanunun 8'inci maddesinin "b" bendine "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" ifadesi de eklendi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre de bir kişi vekalet almadığı sürece iki farklı görevde bulunamıyor.Kararnameyle, bir yerde belediye kurulması veya tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi konusundaki düzenlemeler için Danıştay'dan görüş alma uygulaması da sona erdirildi.Son Bakanlar Kurulu çıkarttığı kararnameyle Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üye sayıları azaltıldı. Buna göre AYM Genel Kurulu’nun toplanması için yeter üye sayısı 12'den 10'a düşürüldü. Asıl ve yedek toplam 44 üyeli HSK ise 13 kişi ile çalışacak.Bir diğer yenilik ise 4 yıllık fakülte bitirmiş herkesin idari hakim olabilmesinin önünün açılması oldu. Daha önce ise hukuk fakültesi ve hukuk derslerinin verildiği kamu yönetimi, maliye, iktisat gibi bölümlerden mezun olanlar idari hakim olabiliyordu.