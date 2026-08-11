Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kanun teklifi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda 468 evet oyuyla kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kanun teklifi açıklaması
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 Yılmaz, sürecin geniş bir siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenmeyle yasalaştığını vurguladı.

Sürecin herhangi bir üçüncü göz veya dış mekanizmaya yer verilmeden yürütüldüğünü belirten Cevdet Yılmaz, şu ifadeleri kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrıları ile başlayan bu süreçte Cumhur İttifakı kararlı bir tutum sergilemiştir. Süreç, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeden tamamıyla milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, 'Türkiye Modeli' hayata geçirilmiştir. Verilen 468 evet oyu siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece değerlidir."

"Silah bırakma ve tasfiye sahadan teyit edilecek"

Bundan sonraki adımlara ilişkin de bilgi veren Yılmaz; silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin hızla gerçekleşmesini, güvenlik birimlerince sahada gerekli tespit ve teyitlerin yapılmasının ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanacağını belirtti. Provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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