Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa ve ekonomi paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa süreci, emekli ikramiyeleri ve hükümetin açıkladığı yeni ekonomi programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret eden Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere tüm siyasi partilere kendi taslaklarını hazırlayarak müzakere masasına gelmeleri çağrısı yaptı. Yılmaz ayrıca, imalatçı ve ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9'a indirildiğini duyurarak uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan kurulun dünyadaki ve Türkiye'deki tecrübeleri inceleyerek taslak çalışmalarına devam ettiğini aktardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kendi taslağını daha önce tamamladığını hatırlatan Yılmaz, yeni anayasanın siyasi partilerin katılımıyla Meclis zemininde oluşturulması gerektiğini vurguladı. Sürece dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi daha önce kendi taslak çalışmasını tamamlamıştı. Biz de kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç ancak diğer partilerin de katılımıyla başarıya ulaşabilir. Nitekim çeşitli vesilelerle bu çağrıyı yineledik. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere tüm partilerin kendi çalışmalarını tamamlayarak ortaya koyması ve Meclis zemininde bir araya gelerek bu süreci sonuçlandırması gerekmektedir. Anayasalar en geniş mutabakata dayalı olarak hazırlanmalıdır. Yeni bir anayasa hedefinden bahsediyorsak, bunun hem Meclis hem de toplumsal düzeyde en geniş mutabakatla hayata geçirilmesi zorunludur." dedi.

SİVİL VE TUTARLI ANAYASA VURGUSU

Mevcut 12 Eylül anayasasının durumunu eleştiren ve sivil bir anayasanın gerekliliğine değinen Yılmaz, bu sürecin sadece geçmişi değil, güncel dünya dinamiklerini de kapsaması gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:"Türkiye'nin kendi iradesiyle demokratik ve sivil bir anayasa hazırlamasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. 12 Eylül askeri darbesi sonrası hazırlanan anayasanın, birçok kez değiştirilmiş olmasına rağmen mevcut yapısından kurtarılması gerekmektedir. Yapılan çok sayıda değişiklik, metnin tutarlılığını kaybetmesine yol açmıştır. Gerçekleştirilecek yeni düzenlemenin daha sade ve kendi içinde tutarlı bir anayasa oluşturacağına inanıyoruz. Meseleye sadece geçmiş değil, aynı zamanda gelecek odaklı yaklaşıyoruz. Küresel çapta yeni bir yapılanma süreci yaşanıyor, yeni teknolojiler gelişiyor ve dünya farklı bir yöne evriliyor. Bu doğrultuda gençleri ve geleceği merkeze alan, yeni dünyanın dinamiklerini içinde barındıran bir anayasa çalışması yürütüyoruz. Diğer partiler de hazır olduğunda bu çalışmaların olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz."

EMEKLİ İKRAMİYESİ BEKLEYENLERE YANIT

AK Parti içindeki anayasa komisyonunun çalışmalarındaki son duruma ilişkin sorular üzerine Yılmaz, "Bu konudaki değerlendirmelerimi az önce paylaştım. AK Parti olarak anayasa çalışmalarımızı kendi bünyemizde titizlikle sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerine yönelik yeni bir çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise sistemin kurallara bağlı işlediğini ifade eden Yılmaz, "Ekonomiyle ilgili konularda kararlar netleştiğinde gerekli açıklamalar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Belli kurallara dayalı işleyen bir sistemimiz bulunuyor ve tüm gelişmeler bu sistem çerçevesinde yürütülmektedir." açıklamasını yaptı.

Gündemin asıl konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi programı olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi. İstanbul Finans Merkezi'nin etkisini artırma ve doğrudan yatırımları yükseltme hedefi taşıyan paketin detaylarını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:"Asıl gündem maddesinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta kamuoyuyla paylaştığı yeni ekonomi programı olduğunu belirtmek isterim. Küresel düzeyde belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde istikrarını koruyan ve güvenli bir liman olan Türkiye; tüm dünyadan yatırımları, nitelikli insan gücünü ve karar alma merkezlerini ülkemize çekmeye dönük önemli bir adım atmıştır. Yeni paketle ilgili çalışmaları hızla hayata geçireceğiz. Temel amacımız, Türkiye'nin küresel finanstan daha fazla pay almasını sağlamak ve İstanbul Finans Merkezi'ni çok daha etkin bir yapıya kavuşturmaktır. Ayrıca hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için doğrudan yabancı yatırımları artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda çok önemli bir tedbiri hayata geçirerek imalatçı ve ihracatçılarımız için kurumlar vergisini yüzde 9'a düşürüyoruz. Bu adım hem yerli sanayimizi ve ihracatımızı destekleyecek hem de Türkiye'yi özellikle imalat sanayisi açısından yatırımlar için çok daha cazip bir merkez haline getirecektir. Ülkemize büyük kazanımlar sağlayacağına inandığım bu programın yakından takip edilmesini tavsiye ediyorum."