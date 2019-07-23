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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a EYT ile ilgili tek soru soruldu - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazılı olarak cevaplandırması için "Emeklilikte yaşa takılanların prim ve gün sayısını doldurduktan sonra işsiz kalıp yaş beklemek zorunda oldukları süreçte yaşamlarını sürdürebilmeleri için bakanlığın bir öngörüsü var mıdır?" sorusunu sordu 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a EYT ile ilgili tek soru soruldu - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazılı olarak cevaplandırması için tek bir soru sordu.

Önergede şu ifadeler yer aldı:

"Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim."

CHP'li Gürer'in sorusu şu şekilde:

"Emeklilikte yaşa takılanların prim ve gün sayısını doldurduktan sonra işsiz kalıp yaş beklemek zorunda oldukları süreçte yaşamlarını sürdürebilmeleri için bakanlığın bir öngörüsü var mıdır?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #chp #Niğde #ömer fethi gürer
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