Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar Ulusal Kanal'da hazırlayıp sunduğu Alternatif programında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar Ulusal Kanal'da hazırlayıp sunduğu Alternatif programında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Fuat Oktay'ın Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği dönemini anlatan Önkibar, "Fuat Oktay ordaki azınlık hisselerini devlet adına kontrol etsin diye oraya yetkili yönetim kuruluna atandı ama o Telekom tam 6,7,8 yıl 6-7 Milyar Dolar yurtdışına transfer yaptı." dedi.



Önkibar, "Fuat Oktay bu durumdan Türk milletini haberdar etmiyor.Haberdar etmeyen Fuat Oktay devletin iki numarası şimdi bunun izahı nedir? Nasıl açıklamamız lazım?" diye sordu.



Sabahattin Önkibar açıklamalarının tamamı ise şöyle:

Fuat Oktay diye bir isim var.Recep Tayyyip Erdoğa'nın başkan yardımcılığına atadığı bir isim. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki numarası Fuat Oktay. Fuat Oktay'ı nerden hatırlıyoruz? Türk Telekom'dan.Türk Telekom'da yönetim kurulu üyesiydi.Türk Telekom nedir?Telekom olayını hatırlayın 2005-2006 yıllarında özelleştirildi. Bir Lüblanlı Arap'a satıldı.Satıldıktan sonra bu Fuat Oktay ordaki azınlık hisselerini devlet adına kontrol etsin diye oraya yetkili yönetim kuruluna atandı ama o Telekom tam 6,7,8 yıl 6-7 Milyar Dolar yurtdışına transfer yaptı. Kazandığı paraları yurtdışına taşıdı.Yatırım yapacaklardı ama yapmadılar, elindeki arsaların büyük bölümünü sattı ve parayı yurtdışına aktardı.Sonra 5 Milyar Dolar Türk bankalarından kredi aldı büyük banklarımızdan. O kredileri ödemedi ve şimdi alın diyor.Kazandıkları parayı yurt dışına taşıdı. Yeni yatırımlar yapmıyor ve gayrimenkullerinin bir bölümünü satıyor ve Türk bankalarına olan 4-5 milyar borcunu ödemiyor ve Fuat Oktay bu durumdan Türk milletini haberdar etmiyor.Haberdar etmeyen Fuat Oktay devletin iki numarası şimdi bunun izahı nedir? Nasıl açıklamamız lazım?



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