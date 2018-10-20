WhatsApp'tan Brezilya adımı
WhatsApp'tan Brezilya adımı
Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
ABD'li senatörden Kaşıkçı açıklamasına tepki
ABD'li senatörden Kaşıkçı açıklamasına tepki
Pompeo: Suudi Arabistan kabahatli ise...
Pompeo: Suudi Arabistan kabahatli ise...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yeni bir hikaye yazacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla, yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz, yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yeni bir hikaye yazacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla, yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz, yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir." dedi.

Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk. Ama asıl önemli nokta, bütün bir ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir."


Kaynak: AA
Etiketler; #Fuat Oktay #cumhurbaşkanı yardımcısı #açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.