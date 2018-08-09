Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ordu'daki sele ilişkin, "Bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da medyadaki algı boyutundan daha alt seviyelerde." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'da incelemelerde bulundu.



Oktay, yaptığı açıklamada, "Bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da medyadaki algı boyutundan daha alt seviyelerde." dedi.



Sel nedeniyle 66 konut, 264 iş yeri ve 60 aracın zarar gördüğünü belirten Oktay, "Şu an itibariyle mağdur, herhangi bir ihtiyacı olan ve karşılanmayan vatandaşımız bulunmamaktadır." diye konuştu.



Fuat Oktay, "Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz." ifadesini kullandı.