banner988
Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Oğlu IŞİD'e mi katıldı? 'O günden beri haber alamıyorum'
Oğlu IŞİD'e mi katıldı? 'O günden beri haber alamıyorum'
Venezuela'da flaş karar
Venezuela'da flaş karar
Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi
Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ordu'da can kaybımız yok, 66 konut zarar gördü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ordu'daki sele ilişkin, "Bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da medyadaki algı boyutundan daha alt seviyelerde." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ordu'da can kaybımız yok, 66 konut zarar gördü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'da incelemelerde bulundu.

Oktay, yaptığı açıklamada, "Bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da medyadaki algı boyutundan daha alt seviyelerde." dedi.

Sel nedeniyle 66 konut, 264 iş yeri ve 60 aracın zarar gördüğünü belirten Oktay, "Şu an itibariyle mağdur, herhangi bir ihtiyacı olan ve karşılanmayan vatandaşımız bulunmamaktadır." diye konuştu.

Fuat Oktay, "Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #sel #felaket #Ünye #fındık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.