Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlar yeminlerini etti. Yeni kabinenin ilk bakanları böylece resmi olarak göreve başladı.

Tek tek kürsüye çıktılar.



Yemin ettiler...



Yeni sistemin yeni ilk bakanları oldular...



Türkiye yeni bir döneme geçiş yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemininin ardından açıkladığı kabine göreve başladı.



Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve yeni bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.



Yılmaz, başarılar dilediği Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve yeni bakanları Genel Kurula davet etti.



Oktay ve bakanlar Genel Kurula beraber geldi, Bakanlar Kurulu sıralarına değil komisyon sıralarına oturdular.



Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa gereği milletvekilliklerinin sona erdiğini duyurdu.



Ardından yeni kabinenin Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları mecliste yemin etti. Bu yeminle kabine görevlerine resmi olarak göreve başlamış oldu.



Öte yandan yemin töreni için Meclis'te, liderlerden sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer aldı.



ulusal.com.tr