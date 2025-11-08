Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’dan açıklama geldi: Kocaeli’deki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olayın ardından gerekli tüm idari ve adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’dan açıklama geldi: Kocaeli’deki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında meydana gelen ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yılmaz, NSosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, elim hadiseyle ilgili hem idari hem de adli soruşturmaların derhal başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımında, kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Yılmaz, acılı ailelere sabır ve başsağlığı, olayda yaralananlara ise acil şifalar temennisinde bulundu.

