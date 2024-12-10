Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması

Yılmaz, asgari ücretle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret, 2002 yılında 114 dolar seviyesindeyken bugün 524 dolara yükseldi. Şu anda işçi, işveren ve kamu tarafları arasında müzakere süreci devam ediyor. Küçük ve emek yoğun işletmelerin bu süreçte daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Büyük işletmeler bu durumdan daha az etkileniyor. Hem işletmelerin sürdürülebilirliğini hem de çalışanların taleplerini karşılayacak bir denge bulunmasını bekliyoruz. Sürecin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz."

Enflasyonla Mücadele ve Ekonomik Hedefler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, enflasyonla mücadele konusunda ise şunları dile getirdi:

"Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikalarını, dünyadaki değişen koşullara göre güncelliyoruz. Bugün temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonla mücadele etmek. Bu doğrultuda, bütüncül politikalarla sağlam bir zeminde kararlı adımlar atıyoruz."