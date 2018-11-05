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Cumhurbaşkanına yapılan zamma vatandaş böyle isyan etti

Bir youtube kanalında yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı maaşının önceki yıla göre %26.6 zamlanmasıyla ilgili soruya bir vatandaş adeta isyan etti. "ben 1 liralık çorap giyiyorum" diyen vatandaş milletvekillerini kastederek "onların köpekleri bile benden iyi yaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanına yapılan zamma vatandaş böyle isyan etti

Youtube'da Açık Ekran sayfasında yayınlanan bir videoda vatandaşlar cumhurbaşkanına yapılan %26.6'lık zammı değerlendirdi.

Konuyla ilgili sorulan soruya bir vatandaşın verdiği cevap çok dikkat çekti. "ben et yüzü göremiyorum" diyen vatandaş 600 milletvekilinin fazla olduğunu belirterek "onların köpekleri bile benden iyi yaşıyor" dedi. Başka bir vatandaş "helal olsun sana" deyince "gel sende konuş korkma bizim son kullanma tarihimiz geçmiş, seni beni içeri atsa ne olur korkma" dediği görüldü.

Vatandaşlarla yapılan röportaj çevreden de tepkiler topladı. Cumhurbaşkanının maaşına yapılan zammı "normal" olarak gören başka bir vatandaşa da yine aynı kişi "yağcılık yapıyorsun beni konuşturma" şeklinde cevap verdiği görüldü.

İşte o anlar:

Etiketler; #zam #açıklama #cumhurbaşkanı #yüzde 26.6 zam #maaş
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