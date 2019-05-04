Cumhurbaşkanlığı tarafından "Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan, ülkemizin en nadide güzelliklerinden Badavut bölgesi, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan‘ın imzaladığı karar ile 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi" açıklaması yapıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından Balıkesir Ayvalık'ta bulunan Badavut bölgesiyle ilgili açıklama yapıldı.



Açıklama şu şekilde:



"Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan, ülkemizin en nadide güzelliklerinden Badavut bölgesi, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan‘ın imzaladığı karar ile 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi.



Badavut bölgemizin biyolojik çeşitliliğini, jeolojik ve peyzaj değerini yaşatmak adına alınan bu koruma kararıyla, ilgili kurumlarımızın çabasının yanında, vatandaşlarımızın ve STK'larımızın desteğini de alarak Türkiye’mizin tüm güzelliklerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz."



ulusal.com.tr



