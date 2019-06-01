Doğal flora ve fauna zenginliğinin yanında, tarihî ve stratejik değere sahip Gelibolu Yarımadası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Açıklamayı, Cumhurbaşkanlığı yaptı

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir karar imzaladığını açıkladı.



Açıklamada, "Doğal flora ve fauna zenginliğinin yanında, tarihî ve stratejik değere sahip Gelibolu Yarımadası, Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın imzaladığı karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi." denildi.



Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ise şu şekilde:



"Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi sınırları içerisinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. Kısım Doğal Sit Alanı kapsamına giren ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."



Kararın yayınlandığı Resmi Gazete'de 31/05/2019 tarihli ve 1133 Sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki, kroki ve listesi de yer aldı.



ulusal.com.tr



































