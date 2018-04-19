Yazıcı şunları söyledi:
En az 100 bin kişinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçim kurullarına kimlikleriyle beraber seçmen olmak şartıyla başvurmaları düzenlemesini içeriyor.
100 bin imza vermek isteyenler sadece bir adaya imza verebilecek. Kontrol ve denetimleri seçim kurulları yapacak. Bu denetimi sağlayacak.
İl ve İlçe seçim kurullarına gidecek vatandaşlar. Ama daha çok ilçe seçim kurulları. Çünkü daha çok orada bulunuyor seçmen kütükleri.
Paket önümüzdeki hafta yasalaşacak.
Seçim pusulası konusu daha tam netleşmedi.
DEVAMI GELİYOR...
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