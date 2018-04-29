Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imza şartı, toplumun yüzde 60'ı tarafından bilinmiyor... Bu veri, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından açıklandı. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek öncü rolü ise Vatan Partisi üstlendi. 100 bin imza seferberliği başlatan Vatan Partisi, vatandaşları doğru yönlendirmek için "Alo İmza Hattı" kurdu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza şartı toplum tarafından ne kadar biliniyor? Toplum bu konuda ne kadar bilinçlendiriliyor?



İstanbul Ekonomi Araştırma bu kritik konuyla ilgili bir anket yaptı. Kurumun Genel Müdürü Can Selçuki, anket sonucunu twitter hesabından paylaştı.



Yapılan ankette katılımcılara “Cumhurbaşkanı seçimlerinde partilerden bağımsız kişilerin 100 bin imza toplayarak aday olabileceğini biliyor musunuz” diye soruldu.



Anket sonuçlarına göre, toplumun yüzde 60’ı, erken seçimde meclis dışındaki adayların 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinden haberdar değil.



Selçuki yaptığı paylaşımda "Bu koşullar altında siyasi ittifaklar ne kadar anlaşılacak ve oy verme biçimini nasıl etkileyecek göreceğiz" ifadelerini kullandı.



100 bin imza şartının duyurulmasıyla ilgili topluma öncülük eden tek parti ise Vatan Partisi oldu.



Vatan Partisi üyeleri 4-9 Mayıs tarihlerinde verilmesi gereken adaylık imzalarıyla ilgili yurdun dört bir yanında toplumu bilinçlendirici çalışmalar yürütüyor.



Vatan Partisi bu amaçla "Alo İmza hattı" kurdu. Çağrı hattını arayan vatandaşlara imza verme süreci ile ilgili bilgilendirilip seçim kurullarına yönlendirmeler yapılıyor.







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