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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Türk Telekom ve Turkcell'e ilişkin flaş açıklama

E-Devlet kapısı, geçtiğimiz günlerde mobil hat işlemlerine açıldı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek." denildi. Hizmet kapsamında Turkcell ve Türk Telekom ile ilgili işlemler ve mobil hat başvuruları ile paket seçimi işlemler yapılabiliyor. İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Türk Telekom ve Turkcell'e ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberleri...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, E-Devlet kapısı, geçtiğimiz günlerde mobil hat işlemlerine de açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından konuyla ilgili Twitter üzerinden bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı. 

Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek."

ABONELİKLER E-DEVLET ÜZERİNDEN

e-Devlet üzerinden Turkcell ve Türk Telekom ile ilgili işlemler yapılabilecek.

Hizmet kapsamında yeni mobil hat başvuruları ile paketler seçilebiliyor.

ulusal.com.tr







Etiketler; #e devlet türk telekom işlemleri #e devlet turkcell işlemleri #türk telekom #turkcell #e devlet
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metin - 1 ay önce
zaten her seyin faturali olanini acmak kolay sorun kapatmakta kirk dereden su getiriyorlar hepsi de ayni
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Nunogomes - 1 ay önce
E imza isteniyor.ne anladım bu işten
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ramak - 1 ay önce
dijital imzadan kolay giriş yöntemleri var e devlete güzel bi uygulama
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ŞAHİN - 1 ay önce
İnternet fiyatları çok çok pahalı !!!
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Ali - 1 ay önce
Abone olmak değil kapatma da vatandaşa yardımcı olun
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