E-Devlet kapısı, geçtiğimiz günlerde mobil hat işlemlerine açıldı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek." denildi. Hizmet kapsamında Turkcell ve Türk Telekom ile ilgili işlemler ve mobil hat başvuruları ile paket seçimi işlemler yapılabiliyor. İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, E-Devlet kapısı, geçtiğimiz günlerde mobil hat işlemlerine de açıldı.



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından konuyla ilgili Twitter üzerinden bir paylaşım yapıldı.



Açıklamada şunlar denildi:



"Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı.



Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek."



ABONELİKLER E-DEVLET ÜZERİNDEN



e-Devlet üzerinden Turkcell ve Türk Telekom ile ilgili işlemler yapılabilecek.



Hizmet kapsamında yeni mobil hat başvuruları ile paketler seçilebiliyor.



ulusal.com.tr















