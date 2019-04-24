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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, E-Devlet kapısı, geçtiğimiz günlerde mobil hat işlemlerine de açıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından konuyla ilgili Twitter üzerinden bir paylaşım yapıldı.
Açıklamada şunlar denildi:
"Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı.
Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek."
ABONELİKLER E-DEVLET ÜZERİNDEN
e-Devlet üzerinden Turkcell ve Türk Telekom ile ilgili işlemler yapılabilecek.
Hizmet kapsamında yeni mobil hat başvuruları ile paketler seçilebiliyor.
ulusal.com.tr
E-Devlet kapısı, geçtiğimiz günlerde mobil hat işlemlerine açıldı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek." denildi. Hizmet kapsamında Turkcell ve Türk Telekom ile ilgili işlemler ve mobil hat başvuruları ile paket seçimi işlemler yapılabiliyor. İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması
Son dakika haberleri...