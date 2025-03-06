Cumhurbaşkanlığı DMM'nin verileri yanlış: Sendikalardan tepki geldi

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin, tesisin üretiminde azalma yaşandığı yönündeki duyurusuna karşı sendikalar, bakım sürecinde olan santralin üretimi durdurduğunu ve kapasitenin yeniden arttığını belirtti. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak satışın iptal edilmesini istedi.

Santralde üretim düşmedi, bakım süreci tamamlandı

Tes-İş Sendikası Çayırhan Şube Başkanı Sinan Türkel, Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin iddialarına yanıt vererek, üretimin teknik gereklilikler nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

"Santralde dört yıl süren bakım süreci tamamlandı. Üretimin düştüğü iddiası doğru değil. Şu anda dört grup aktif olarak çalışıyor ve yıllık üretim kapasitesi bu yıl 3,5-4 milyon megawatt seviyesine çıkacak.”

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık da açıklanan üretim verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi.

"Revizyona giren bir tesisin üretim yapması mümkün değil. Ancak kamuoyuna yanlış bilgiler aktarılıyor. Paylaşılan verilerin tamamı hatalı."

Kocabıyık, geçmiş yıllara ait üretim rakamlarını paylaşarak iddiaların yanlışlığını rakamlarla ortaya koydu.

Santralde kömür üretimiyle ilgili süreçlere de değinen Kocabıyık, kömürün yeraltından çıkarıldıktan sonra hızla kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Kömür, depolandığında kendi kendine yanabilir, kalorisi düşer ve çevreye zarar verebilir. Şu an 700 bin ton kömür zaten açığa çıkmış durumda. Mevcut üretim kapasitemiz ise aylık 650-700 bin ton seviyesinde.”

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin paylaştığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Çayırhan Termik Santrali'nin satışından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.