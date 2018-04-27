Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın 'grev yasağı'yla övündüğü konuşmasını sansürledi

24 Nisan’da AKP Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, geçmişte OHAL’de fabrikaların sürekli greve gittiğini, bu nedenle fabrikaların çalışamaz hale geldiğini ileri sürerek, “Buradan tüm sanayi kesimine seslenmek isterim. Acaba şu anda bu 7’nci OHAL dahil, bir tane fabrikada böyle bir grev söz konusu mu? Böyle bir şey olduğu anda zaten en büyük tutanağımız ne? OHAL, anında müdahalemizi yapıyoruz. Ve OHAL çok ciddi bir çözüm kaynağımız oluyor” demişti.



Ancak Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinin, Erdoğan’ın, tepkilere neden olan konuşmasını sansürlediği ortaya çıktı.



Sitede, Erdoğan’ın konuşmasındaki 7 cümleye yer verilmedi.



ulusal.com.tr