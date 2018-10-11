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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

"2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre kamu yatırım harcamalarından tasarruf edilecek, zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak ve öncelik, kısa süreli projelerde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu yatırım harcamalarından tasarruf edilecek. Zorunlu haller dışında yatırım yapılmayacak. Öncelik, kısa süreli projelerde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan, genelgede hükümetin vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacıyla 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı uygulayacağını belirtti.

Genelge metninde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğu ifade edildi.

Temel öncelikler "Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak ve cari işlemler açığını azaltmak olarak sıralandı.

Buna göre, kamu yatırım harcamalarından tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici yatırımlara öncelik verilecek. 

Zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #Resmi Gazete #yeni ekonomi programı
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