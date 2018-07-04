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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren 74 maddelik yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Yeni KHK ile Bakanlar Kurulu'nun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı

Sistem değişikliğine ilişkin yeni düzenlemeler içeren Kanun Hükmünde Kararname resmi gazetede yayınlandı. 

Böylece Bakanlar Kurulu'nun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

74 madde ve 2 geçici madde içeren KHK ile "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.

Yürürlükteki kanunlarda Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili düzenlemeleri içeren yeni KHK, Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek

ulusal.com.tr




 


Kaynak: AA
Etiketler; #son khk #yeni khk #khk #cumhurbaşkanlığı
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