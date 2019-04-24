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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir. 1915 Olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır. 800 yıl birarada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin. 1915 Olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır. Türkiye’nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır." açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamalarda bulundu.

Altun, şunları belirtti:

"1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir.

1915 Olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır.

800 yıl birarada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin.

1915 Olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır.

Türkiye’nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır.

Ve... #ŞehitDiplomatlarımızıUnutmadık 

ASALA terör örgütü tarafından katledilen şehit diplomatlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. 

Ruhları şad olsun..."


ulusal.com.tr

Etiketler; #ermeni #1915 olayları #fahrettin altun #cumhurbaşkanlığı
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