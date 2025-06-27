Cumhurbaşkanlığı kaynakları: İsrail’in İran’a saldırısıyla Terörsüz Türkiye hedefi daha iyi anlaşıldı

İran-İsrail savaşı terörsüz Türkiye sürecinin önemini gösterdi. Ulusal Kanal’a konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları sürecin planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı. Kaynaklar, sürecin başlamasında 15 Temmuz’dan sonra devletin tüm kapasitesinin harekete geçmesinin önemine dikkat çekti.

İsrail - İran savaşında ateşkes ilan edilmesiyle terörsüz Türkiye süreci hızlandı.

Ulusal Kanal’ın ulaştığı Cumhurbaşkanlığı kaynakları İsrail’in İran’a saldırısıyla Terörsüz Türkiye hedefinin artık daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinde herhangi bir duraksama yaşanmadığı belirtiliyor. Yakın gelecekte içeride ve dışarıda birçok olumlu sonucun görülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığından isimler sürecin işleyişinin güvenlik nedeniyle doğal olarak göz önünde olamayacağının altını çizdi. Silah bırakma ile ilgili zaman zaman görüntü verilmesi planlanıyor.

Ancak kaynaklar, silah bırakmanın teknik bir süreç olduğuna dikkat çekerek “teknik boyutun işleyişi ile Meclis komisyonunun misyonu birbirine karıştırılmamalı.” uyarısında bulundu.

Kaynaklar, sürecin kayıtsız, şartsız ve pazarlıksız şekilde yürürlüğe sokulmuş bir devlet politikası olduğunu hatırlattı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “İsrail düşmanımızdır” çıkışının sürecin ruhuna uygun olduğuna dikkat çeken kaynaklar, sürecin başarısının bölgedeki emperyalist tehditlerle mücadele olanaklarını arttıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları sürecin başlamasını sağlayan dört koşulun altını çizdi.

Kaynaklar, 15 Temmuz’un ardından, devletin kapasitesini bütünüyle harekete geçirebilecek bir kabiliyete erişmesi, Suriye ve Irak’taki askeri operasyonlarla derinlikli olarak sınır güvenliğinin sağlanması, terörün dış destek kaynaklarının zayıflatılması ve milli savunma sanayisindeki atılımların süreç için zemin yarattığını ifade etti.

Şimdiye kadar terörün bitirilmesi hedefiyle 9 hamle yapıldı ancak sonuç alınamadı. Kaynaklar, son 50 yıla damga vuran terörün bitirilmesiyle Türkiye’de milli devletin güçleneceğini belirtti.