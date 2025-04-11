Cumhurbaşkanlığı koruma aracı kazasında iki şehit

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 07.20 sularında, 06 BMA 330 plakalı koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir tankere arkadan çarptı. Araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ve Cumhurbaşkanlığı personeli şoför Ahmet Ülger olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi.

Kazayı öğrenen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, beraberindeki heyetle birlikte dönüş yaparak kaza yerine intikal etti.

Yetkililer kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.