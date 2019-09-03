Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile bir araya geldi. Karaca, Feyzioğlu için 'Milli ve yerli duruşun sembol isimlerinden, abim, yol arkadaşım' dedi. İki ismin istişarelerde bulunduğu belirtildi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile bir araya geldi.



Karaca, sosyal medya hesabından Feyzioğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.



Korkmaz Karaca, Feyzioğlu için 'Milli ve yerli duruşun sembol isimlerinden, abim, yol arkadaşım' ifadelerini kullandı.



Paylaşıma göre, Karaca ile Feyzioğlu istişarelerde bulundu.



Karaca, 8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atanmıştı.



Karaca, atanmasına dair "T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine , şahsımı layık görüp, bana bu onuru yaşatan Sn. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunarım. Allah hep birlikte çalışmayı , ülkemizi çok daha güçlü , varlıklı , bereketli günlere çıkarmayı nasip etsin" paylaşımı yapmıştı.



ulusal.com.tr



