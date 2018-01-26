FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Savunma yapan sivil sanıklardan Hasan Cora, darbe girişiminden önce sosyal bilgiler öğretmeni olarak Ankara Yenimahalle'deki Özel Nurettin Topçu Okulunda çalıştığını, kısa süre sonra askere gideceğinden 20 Haziran 2016'da istifa ederek Samsun'da bulunan ailesinin yanına gittiğini bildirdi.



Çalıştığı okulun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan FETÖ okullarından olduğunu dile getiren sanık Cora, 15 Temmuz'da bazı eşyalarını almak için Ankara'ya gelip gittiğini, 2016 Ağustos ayının başlarında da askerlik görevi için Mamak'taki Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okuluna teslim olduğunu beyan etti.

Burada bir kaç gün görev yaptıktan sonra gözaltına alındığını aktaran sanık Cora, darbeye yönelik bir faaliyetinin olmadığını, çalıştığı okulun da Milli Eğitim Bakanlığının izniyle faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.



FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan firari Ziya Demirel ile telefon irtibatı olması hususunda da beyanlarda bulunan sanık Cora, Demirel'in çalıştığı okuldaki öğrencilerden birinin velisi olduğunu, örgütsel bir birlikteliklerinin olmadığını savundu.



Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın, iddianamede 29 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock kullandığı, ilerleyen zamanda da Kakao programlarını kullandığı tespitini hatırlatması üzerine Cora, söz konusu programları kullanmadığını iddia etti.



Davanın sivil sanıkları arasında yer alan Enver Aygün ve Murat Dayı ile örgütsel bir faaliyetlerinin bulunmadığını ve FETÖ adına faaliyet gösteren bir "sivil imam" olmadığını öne süren sanık Cora, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Davanın görülmesine pazartesi günü devam edilecek.