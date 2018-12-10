Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Fahrettin Altun, Suudi Dışişeleri Bakanı'nın Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin iadesine yönelik talebini reddetmesine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Fahrettin Altun, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şüphelilerin iadesi talebini reddetmesini değerlendirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr’in, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin Türkiye’ye iade edilmesi talebimize verdiği yanıt hayal kırıklığı yaratmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Altun, şunları kaydetti:

"(Kaşıkçı cinayeti) Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır. Merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması uluslararası toplumun çıkarına olacaktır. Türkiye’nin iade talebi, Suudi makamlarına 'Kaşıkçı cinayetini tüm detaylarıyla aydınlatmaya hazır olduklarını' dünyaya göstermek için bir fırsat sunmuştur. Öte yandan Kaşıkçı’nın katillerinin iadesini reddetmek, ancak Suudi Arabistan’ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır."