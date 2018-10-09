Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ortaya çıkan Politika Kurullarında yer alacak isimler belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre en dikkat çeken atamalar, Ekonomi Politikaları Kurulunda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yer aldı.



Özellikle Ekonomi Politikaları Kurulunda yer alan bazı isimler dikkat çekti. Cumhurbaşkan Erdoğan’ın başdanışmanları Cemil Ragıp Ertem ve Yiğit Bulut ile Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci kurulda yer alan isimlerden.



Listede dikkat çeken diğer bir isim ise Deniz Baykal'a yakınlığı ile bilinen Korkmaz Karaca. Karaca da Ekonomi Politikaları Kurulunda görevlendirildi.



AKP'nin kurucu üyelerinden, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu Hukuk Politikaları Kurulu'na atandı.



Kurullarda öne çıkan bir başka isim Mehmet Ali Yalçındağ. Aydın Doğan’ın damadı olan Yalçındağ, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kuruluna atandı.



Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarı Profesör Doktor İskender Pala Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunda yer aldı.



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