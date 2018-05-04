Son dakika haberleri... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'nin ismi nihai karar verildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Ben dün mesajı vermiştim. Zamanı gelince demiştim. Siz anlamadınız. Gel - İnce olarak anlamanız gerekiyordu" diye konuştu Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle kürsüye geldi. İnce açıklamalar yapıyor

Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:



"Parti üyesinden, genel başkanından cumhurbaşkanı adayı olmaz dediniz. Buna hep katıldım. Milletin isteği, Allah'ın izni ile 25 Haziran'da cumhurbaşkanı olacağım. Sadece bu salonun değil, 80 milyonun, MHP'lilerin,



"24 Haziran'da fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Tek olan hepimizindir. Bayrak tek, vatan tek, 80 milyonundur. Atatürk kurucumuz, kurtarıcımız tek, 80 milyonundur. Cumhurbaşkanı o da tek, AK Parti'nin cumhurbaşkanı olmaz, cumhurbaşkanı partisiz olur, tarafsız olur. Senin tecrüben yeter mi diyor devleti yönetmeye. Ben milletvekilliğinde Erdoğan'dan 5 ay kıdemliyim. Askere gitseydik örneğin ben çavuş olurdum, o onbaşı. Ne tecrübesi soruyorsun. 7 vekil var orada, 2003'ten beri aralıksız milletvekili. Grup Başkanvekilliği yapmışım, 16 yıllık vekillik yapmışım. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir vekilim. Erdoğan milletvekili olduğu gün parmak izini kullanamadı. Arınç yardımcı oldu. Aşağılamak için demiyıorum. Bir günlük vekilden başbakan yapmışsınız. 16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? İnce diploman var mı diyorsanız, 8 dönem transcriptli var. İstediğiniz zaman görün. Meydanlarda ekonomi, eğitim konuşacağız diye düşünüyorum. Kavga edeceğim, sana iftira atacağız diyorlarsa, daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Siz bunu değil, diğerini yaparsanız, onu da yaparım."



"CHP'ye genel başkan olamadın diyorlar, cumhurbaşkanı mı olacaksın diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu. Milletvekili olamayan cumhurbaşkanı oluyor da ben niye cumhurbaşkanı olamıyor muşum? Derdimiz, 50+1 seçilmek. Bir derdimiz daha var, o da yönetmek. Yüzde yüzü tarafsız yönetmek görevimiz. Terör nereden gelirse gelsin. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ.. En kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi soyanlara, yetimin hakkını yiyenlere Allah'ın huzurunda söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğiz. 15 yaşındaydım, Diyarbakırlı Ahmet Arif'i tanıdığımda. Hayata sol pencereden bakmamı sağladı. O Diyarbakırlı Kürt Arif'ten etkilenen İnce, 54 yaşında aynı heyeacanı duyuyor ve yaşıyorum. Bir umudum sizde, sokakta, bakkalda. Bunu başaracağız. Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm, sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Kendisini vatana, millete, bayrağa adayan çocuklarımızın ve milletimiz için çalışacağım."



"Kendisini eleştirmiş, karşısında aday olmuş birisini cumhurbaşkanı göstermek her babayiğidin hakkı değildir. Arayıp Genel Başkan'a ismimi verenlere de teşekkür ediyorum. Ayağa kalkmak, ışığı yakmak bizim işimizdir. Geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız. Bizim derdimiz kavga değil, sorun çözmek. AKP- FETÖ ortaklığı Türkiye'yi rotasından çıkarmıştır. Yargı emir komuta altındadır, ekonomi dış müdahalelere açıktır, Genelkurmay Başkanı hükümetin özel işleriyle meşguldür. Gençlerimiz, akıllı insanlarımız ülkeyi terk ediyor. Memleket yalan rüzgarıyla yönetiliyor. Dışı sıvasız evlerden ahıtlar yükseliyor, pasaportlarımızın Kapıkule'den ötede değeri yok. Evlatlarım, çocuklarım, öğrencilerim sizlere sesleniyorum; Bir insanı hayatında 3 kişi kıskanmaz. Anası, babası ve öğretmeni. Benim önemli yerlere gelen birçok öğrencim var, hepsinde payım var, gurur duyuyorum. Ben onlara mekanik, fizik anlatırken. Onların sınav kağıtlarını isimlerini görmeden okur, not verirdim. Adil olarak not vermek için ismini görmemek gerekir. Bunlar 14 seme soruları çaldırdılar. Evlatlarım size sesleniyorum, sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Buradan uyarıyorum, sınavda soru çalan, sandıkta oyu çalar. Uyarıyorum, 50 bin avukat cübbelerinizi arabalarınızda tutun. Sizi her an YSK'nın önüne çağırabilirim. Hazineden parayı çaldırmayacağız. 24 Haziran'da cumhurbaşkanıyım, ben nereye giderim. Saraya mı, Çankaya'ya mı? Sarayı bilim yuvası yapacağım, ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim."



CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi. Oy kullanan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce ismine oy verdi. "Parti üyesinden, genel başkanından cumhurbaşkanı adayı olmaz dediniz. Buna hep katıldım. Milletin isteği, Allah'ın izni ile 25 Haziran'da cumhurbaşkanı olacağım. Sadece bu salonun değil, 80 milyonun, MHP'lilerin, CHP 'lilerin, alevilerin, sünnülerin, HDP 'lilerin, Kürtlerin, SP'lilerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Size rozetimi emanet ediyorum, ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım. ""24 Haziran'da fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Tek olan hepimizindir. Bayrak tek, vatan tek, 80 milyonundur. Atatürk kurucumuz, kurtarıcımız tek, 80 milyonundur. Cumhurbaşkanı o da tek, AK Parti'nin cumhurbaşkanı olmaz, cumhurbaşkanı partisiz olur, tarafsız olur. Senin tecrüben yeter mi diyor devleti yönetmeye. Ben milletvekilliğinde Erdoğan'dan 5 ay kıdemliyim. Askere gitseydik örneğin ben çavuş olurdum, o onbaşı. Ne tecrübesi soruyorsun. 7 vekil var orada, 2003'ten beri aralıksız milletvekili. Grup Başkanvekilliği yapmışım, 16 yıllık vekillik yapmışım. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir vekilim. Erdoğan milletvekili olduğu gün parmak izini kullanamadı. Arınç yardımcı oldu. Aşağılamak için demiyıorum. Bir günlük vekilden başbakan yapmışsınız. 16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? İnce diploman var mı diyorsanız, 8 dönem transcriptli var. İstediğiniz zaman görün. Meydanlarda ekonomi, eğitim konuşacağız diye düşünüyorum. Kavga edeceğim, sana iftira atacağız diyorlarsa, daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Siz bunu değil, diğerini yaparsanız, onu da yaparım.""CHP'ye genel başkan olamadın diyorlar, cumhurbaşkanı mı olacaksın diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu. Milletvekili olamayan cumhurbaşkanı oluyor da ben niye cumhurbaşkanı olamıyor muşum? Derdimiz, 50+1 seçilmek. Bir derdimiz daha var, o da yönetmek. Yüzde yüzü tarafsız yönetmek görevimiz. Terör nereden gelirse gelsin. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ.. En kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi soyanlara, yetimin hakkını yiyenlere Allah'ın huzurunda söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğiz. 15 yaşındaydım, Diyarbakırlı Ahmet Arif'i tanıdığımda. Hayata sol pencereden bakmamı sağladı. O Diyarbakırlı Kürt Arif'ten etkilenen İnce, 54 yaşında aynı heyeacanı duyuyor ve yaşıyorum. Bir umudum sizde, sokakta, bakkalda. Bunu başaracağız. Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm, sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Kendisini vatana, millete, bayrağa adayan çocuklarımızın ve milletimiz için çalışacağım.""Kendisini eleştirmiş, karşısında aday olmuş birisini cumhurbaşkanı göstermek her babayiğidin hakkı değildir. Arayıp Genel Başkan'a ismimi verenlere de teşekkür ediyorum. Ayağa kalkmak, ışığı yakmak bizim işimizdir. Geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız. Bizim derdimiz kavga değil, sorun çözmek. AKP- FETÖ ortaklığı Türkiye'yi rotasından çıkarmıştır. Yargı emir komuta altındadır, ekonomi dış müdahalelere açıktır, Genelkurmay Başkanı hükümetin özel işleriyle meşguldür. Gençlerimiz, akıllı insanlarımız ülkeyi terk ediyor. Memleket yalan rüzgarıyla yönetiliyor. Dışı sıvasız evlerden ahıtlar yükseliyor, pasaportlarımızın Kapıkule'den ötede değeri yok. Evlatlarım, çocuklarım, öğrencilerim sizlere sesleniyorum; Bir insanı hayatında 3 kişi kıskanmaz. Anası, babası ve öğretmeni. Benim önemli yerlere gelen birçok öğrencim var, hepsinde payım var, gurur duyuyorum. Ben onlara mekanik, fizik anlatırken. Onların sınav kağıtlarını isimlerini görmeden okur, not verirdim. Adil olarak not vermek için ismini görmemek gerekir. Bunlar 14 seme soruları çaldırdılar. Evlatlarım size sesleniyorum, sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Buradan uyarıyorum, sınavda soru çalan, sandıkta oyu çalar. Uyarıyorum, 50 bin avukat cübbelerinizi arabalarınızda tutun. Sizi her an YSK'nın önüne çağırabilirim. Hazineden parayı çaldırmayacağız. 24 Haziran'da cumhurbaşkanıyım, ben nereye giderim. Saraya mı, Çankaya'ya mı? Sarayı bilim yuvası yapacağım, ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim."CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi. Oy kullanan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce ismine oy verdi.