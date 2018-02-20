Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriye ile YPG'nin teslim görüşmelerine" ilişkin twitter üzerinden açıklama yaptı. Kalın, "Kim ne yaparsa yapsın, Zeytin Dalı Harekâtı hedefine ulaşacak" diye yazdı.

Suriye'nin YPG ile yürüttüğü teslim görüşmeleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İbrahim Kalın, "Afrin'de kim ne yaparsa yapsın, Zeytin Dalı Harekâtı hedefine ulaşacak" ifadelerini kullandı.



Teslim görüşmelerinin propaganda amaçlı olduğunu ifade eden Kalın, "Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor" yorumumu yaptı.



Zeytin Dalı Harekâtı'nın planlandığı şekilde kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, harekatın mutlaka hedefine ulaşacağını belirtti.





Kalın şu ifadeleri kullandı:



"Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık.



Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor.



Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak."



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