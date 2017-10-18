Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile vize krizi üzerine yapılan görüşmelerin iyi yönde ilerlediğini ve kısa süre sonra çözülmüş olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile vize krizi üzerine yapılan görüşmelerin iyi yönde ilerlediğini ve kısa süre sonra çözülmüş olacağını söyledi.



TRT World'ün açılış töreninde konuşan Kalın, ABD'nin İstanbul konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un FETÖ soruşturması tutuklanmasının ardından başlayan ve karşılıklı olarak vizeleri askıya almaya kadar giden vize geriliminin kısa sürede çözüleceğini söyledi.



Kalın, özetle şunları ifade etti:



İyi bir noktaya doğru gidiliyor. Detaylar birkaç gün içinde netleşecek. Tabii buraya gelen heyet, bizim görüşlerimizi de alıp Washington'a dönecek, bunları üstlerine arz edecekler. Ben yakın bir vadede bu işin çözüleceğine inanıyorum. Çözülmemesi için bir gerekçe de yok, kompleks, içinden çıkılmaz bir durum yok.



Burada adli ve yargı süreci söz konusu olduğu için, buraya zaten bizim direkt müdahale etmemiz söz konusu değil. Savcının yürüttüğü bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında 'Şu kişilerin ifadeye çağrılması, gözaltı yapılması' gibi savcı talepte bulunur.



'ABD, ANLAYIŞLA KARŞILAMAK DURUMUNDA'



Amerikalılar da bunu anlayışla karşılamak durumundalar. Nasıl Amerika'da bir yargı süreci olduğunda bizim bir vatandaşımız şu veya bu gerekçeyle yargı konusu yapıldığında, 'Bizde yargı bağımsızlığı var' diyorlarsa aynı şey Türkiye'de de şu anda bir yargı süreci devam ediyor.



'BİZ KOLAYLIK SAĞLADIK'



Şu anda üzerinde mutabık olduğumuz konu şu: İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları ile onların bakanlıkları arasında daha sağlıklı eşgüdüm sağlansın, bilgi alışverişi olsun, konsolosluklara ziyaretçilerin gitmesi, gözaltında olan veya tutuklu olan kişilerin ziyaret edilmesi, avukatlarıyla görüşmesi gibi konularda mutabakat sağlanıyor şu anda. Ama zaten biz bu konuda gerekli kolaylıkları sağladık. Erişimleri de verdik. Yani buradan ayrılan Amerikan Büyükelçisi John Bass'in son yaptığı açıklamalar da hakikati yansıtmıyor.



'HİÇBİR GÖRÜŞME OLMADI DEĞİL'



Avukatı gitti görüştü, konsolosluk yetkilileri gitti görüştü. Hiçbir görüşme olmadı değil. Bunlar zaten normal uluslararası diplomatik anlaşmalar çerçevesinde bizim bir sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz. Biz bunu yerine getiriyoruz.



Vize sorunu konusunda daha iyi bir noktaya gidildiğini düşündüğünü de dile getiren Kalın, "Bu işin çözülmesinden yanayız. Amerikalıların da ben bu yönde bir eğiliminin olduğunu görüyorum. Ama gelen heyet, bu işi burada bitirmek üzere yetkilendirilmiş bir heyet değil. Görüşleri alacaklar, bizim görüşlerimizi, kağıtlarımızı alıp Washington'a gidecekler. Önümüzdeki yakın vadede bu konuda olumlu bir adım atılmasını biz temenni ediyoruz."