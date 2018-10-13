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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın acı günü

İbrahim Kalın'ın vefat eden amcası Mehmet Kalın'ın cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın acı günü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın vefat eden amcası Mehmet Kalın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kentteki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde KOAH rahatsızlığı sebebiyle tedavi görürken hayatını kaybettiği belirtilen Mehmet Kalın'ın (84) cenazesi, Palandöken ilçesine bağlı Solakzade Camisi'ne getirildi.

Kalın için burada ikindi vakti tören düzenlendi. Camide, kanaat önderlerinden Hacı Salih Efendi'nin torunu Hacı Hikmet Bilgin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dua okunup helallik alındı.

Mehmet Kalın'ın naaşı daha sonra aynı ilçedeki Erzurum Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Kalın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vefat eden Mehmet Kalın'ın 3 haftadır rahatsızlığı nedeniyle söz konusu hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #İbrahim Kalın
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