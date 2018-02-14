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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü ve destekçilerinin kaybedeceğini belirtti.

Kalın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. 

Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanlığı #İbrahim Kalın
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