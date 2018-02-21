Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şartlar gerektirdiğinde birimlerimiz doğrudan temas kurabilir" ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde gelinen noktaya değinen Kalın, Türkiye'nin ihtiyatlı olmakla birlikte iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti.



Bir haftalık diplomasi trafiği içerisinde üzerinde mutabık kalınan çerçevenin, Türk-Amerikan ilişkilerini daha ileri noktaya taşıyacak ve mevcut gerilimi aşacak nitelikte olduğunu ifade eden Kalın, "Baştan beri söylüyoruz. Bunların somut olarak sahada atılacak adımlarla desteklenmesi ve neticelerinin sahada görülmesidir. Gerek ABD'nin YPG ve PYD'ye verdiği desteğin artık sonlandırılması gerek bu unsunların Menbiç'ten çıkartılıp, Fırat'ın doğusuna götürülmesi konusunda beklentilerimiz çok açık ve nettir. Burada Türkiye'nin güvenlik kaygıları ve Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde artık PYD-YPG ile yapılan işbirliğinin sona erdirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.



Konuşmasından satır başları:



Çocuğa yönelik cinsel istismar



Kimyasal hadım dahil bütün opsiyonlar değerlendirilecektir. Mevzuatla ilgili düzenlemelerin yanı sıra toplumsal farkındalığın da önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum.



Ekonomik gelişmeler



Çevremizde yaşanan hadiseleri, Zeytin Dalı Harekatı'nı dikkate aldığımız zaman bu Türk ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Son bir yıllık dönemde 1.5 milyon istihdam ile son yıllarda önemli bir başarıya da imza atmış bulunuyor hükümetimiz. Afrin'le ilgili olabilir, eksik, kasıtlı haberlerin piyasalara farklı şekillerde yansıdığını görüyoruz. Bazen olumsuz etkiler de yapabiliyor. Bizim buradan çağrımız, açıklamaları resmi makamlardan almak suretiyle takip etmeleridir



Zeytin Dalı Harekatı



Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780'e ulaşmış durumda. Esad rejimi ile YPG arasında anlaşma imzalandı mı diye haberler çıktı. Biz ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini ifade ettik. Dün yaşanan hadise, Halep civarından gelip Afrin'in güney uçlarına, oradan da şehre girmeye çalışan 40-50 araçlık konvoyun girme teşebbüsünü gördük, bu topçu atışları ile püskürtüldü. Burada iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değil. Anlaşma olsa bile Türkiye olarak bir harekatla ilgili planlarımızı aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Rejim veya başka unsurların bu adımlarının çok ciddi sonuçları olacaktır.



Harekat öncesinde gelen istihbaran ve şu anda ele geçirilen bilgiler bölgenin yeni bir Kandil yapılmak istendiğini ortaya koyuyor.



Harekatın meşruiyeti açısından da bu yönde yeni verilerin elimize geçtiğini ifade edebilirim. Bu Suriye'den teröristlerin temizlenmesi ile ilgili sürecin önemli birini oluşturmaktadır.



İdlib'de askeri gözlem noktalarının tesis edilmesi süreci devam ediyor. Bunu 12'ye çıkartacağız. TSK, Astana'da alınan kararla bu süreci hayata geçirmektedir. Doğu Guta'da masum sivillerin katledilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.



ABD- Türkiye ilişkileri



İhtiyatlı olmakla beraber iyimser bakıyoruz. Fakat bunların somut olarak sahada atılacak adımlarla desteklenmesi gerekir. ABD'nin PYD ve YPG'ye verdikleri desteğin sonlandırılması gerekir. FETÖ meselesinde de ABD yönetiminden somut adımlar bekliyoruz. Bugüne kadar somut bir uygulama henüz görmedik. Bu tamamen hukuk çerçevesinde talep ettiğimiz bir husustur.



Soru- cevaplar



(Rusya'nın Türkiye'ye Şam çağrısı) Bizim Şam rejimiyle doğrudan temasımız söz konusu değil. Ama Astana sürecinde bizim bir mekanizmamız var. Bizim verdiğimiz mesajlar Rusya ve İran üzerinden Şam yönetimine de iletilmekteydi. Dolaylı bir trafiğin olduğunu biliyoruz ama doğrudan bir temasımız söz konusu değil. Ama olağanüstü bir durumda istihbarat birimimiz dolaylı ya da doğrudan bir iletişim kurabilir.