Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği ile vize serbestisine dair "ize serbestisi ile ilgili çalışma tamamlandı ve AB'ye Dışişleri Bakanlığı tarafından teslim edildi. Bu gerçekleşirse Türkiye'nin AB'ye bakışı da değişecektir. ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak" dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.



Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisine dair konuşan Kalın, çalışmanın tamamlandığını ve Dışişleri Bakanlığı tarafından AB'ye teslim edildiğini açıkladı.



Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü belirten Kalın, etkisiz hale getirilen terrörist sayısının bin civarında olduğunu belirtti.



İbrahim Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:



Biz bu trafiğin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmasını umut ediyoruz. Bir takım gecikmeler yaşanmış olsa da bugün itibarıyla yeni bir sürecin başladığını ifade edebiliriz. En kısa sürede hayata geçirilmesi, sağlanırsa Türkiye'deki AB algısı da değişecektir. Türkiye vatandaşlarının Schengen içerisinde serbest dolaşım hakkının olması hak idi. Bu çerçevede 26 Mart'a Varna'da bir Türkiye-AB zirvesi gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Bu zirveyi de biz çok önemsiyoruz. Bu zirveler Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde çok önemli fonksiyona sahiptir.



Bu hafta Karayolları'ndan bir heyetimiz Sırbistan ve Bosna Hersek'te çalışmalar yapmaktadır. Otoyol projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli adımları biz Türkiye olarak atacağız. Bir barış yolu ile yeni ilişkilerin kurulmasına çok önemli katkı sağlayacağını biliyoruz. Önümüzdeki aylarda da Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın ülkemize ziyareti planlanmaktadır. Bu yılın ikinci çeyreğinde Cumhurbaşkanımızın da bir Balkan ziyareti olacak.



Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili güncelleme yapmak istiyorum. Planlandığı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar kritik noktalar PYD/PKK/YPG teröristlerinden temizlenmiştir. Bugünde 1000 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizim de kayıplarımız oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



Fırat Kalkanı Harekatı başladığında da çeşitli endişeler gündeme gelmiştir. Orada hayata geçirilen temel ilkeler bu harekatın ne kadar başarılı olduğunu da net bir şekilde ortaya koymaktadır. Zeytin Dalı Harekatı ile de terör unsurları tamamen temizlenecek. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda önemli adımlar atılacak. Bununla ilgili TSK, Genelkurmay Başkanımızın sevk ve idaresinde operasyon başarı ile yürütülmektedir. Güvenlik toplantısında da konunun detayları ele alındı.



ÖSO, meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Ülkenin, devletin beka meseleleri söz konusu olduğunda partizan bir şekilde bunlar ele alınmaz. Burada küçük siyasi hesapların bir kenara konulması, milli hedeflerimiz doğrultusunda kenetlenmenin yaşanması gerekir. Maalesef bazı çevrelerin bunun aksi yönde açıklamalar yapmaya çalıştığını, ÖSO'yu terörle ilişkili gibi göstermeye çalıştığını izlemekteyiz.



Buradan tekrar çağrımız, milli beraberlik duygusu içinde askerimizin yanlarında olduğunu ortaya koymalarıdır.



Teröristlerin Afrin'de yediği darbelerle yeni arayışlara girdiğini görüyoruz. Suriye rejimine çağrı yaparak yardıma gelmesini istedi. Bu bile ne tür kirli ilişkiler içinde olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Özellikle YPG ve PYD'ye destek veren Amerikan yönetiminin bu noktayı daha net bir şekilde görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umarız bunu doğru bir şekilde analiz ederler ve desteği bir an önce sonlandırırlar. DEAŞ ile mücadele adı altında verilen desteklerin hiçbir zemini kalmamıştır. Verdikleri desteğin devam ettirilmesi hiçbir şekilde söz konusu olmamalıdır.



BATILI ÜLKELERİNİN 'PYD' TUTUMU



Batılı ülkelerden PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz açıklamaları yapılıyor. AB PKK'yı ancak 2002'de, yıllar sonra terör örgütleri listesine alabilmiştir. 1988-2002, bu kadar zaman dilimi içinde gerçekleşmiş. Biz yine aynı uyarıyı yapıyoruz, geçikmiş bir karar vermelerinin bugün terörle mücadeleye zarar verdiklerini hatırlatmak istiyoruz. PKK konusundaki gecikmeyi PYD konusunda yapmamaları konusunda uyarıları yapmaya devam edeceğiz.



SOÇİ ZİRVESİ



Soçi toplantılarına hep yapıcı bir tutumla yaklaştık. Çatışmasızlık durumunun devam ettirilmesi için katkı sağlaması yönünde çabalarımızı yoğunlaştırdık. Bizim açımızdan Soçi'de bir takım hatalar yapıldı. Buna rağmen sonuç bildirgesinde BM 2254 sayılı karara atıf yapılması noktasında önemli adım atıldı. 150 kişilik anayasa komisyonu kurulması kararı alınmıştır. Bu komisyona verilecek isimleri belirleme sürecini başlattık. Bu siyasi geçiş sürecinde önemli adımdır. Rejimin çatışmasızlık kararını ihlal edici tavırları da devam ediyor. Sivillere yönelik saldırıların durdurulması için bütün aktörlerin devreye girmesi gerekiyor.



TSK 4. gözlem bölgesi için çalışmalarını yürütüyor. Zaman zaman saldırılarla karşılaşıyorlar. Burada da garantör ülkeler başta olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir.



EKONOMİK GELİŞMELER



Zaman zaman operasyonun ekonomiye olumsuz etki yapacağı şeklinde spekülasyonları gördük. Fırak Kalkanı zamanında da bunların doğru olmadığı görüldü. Zeytin Dalı Harekatı'nın da olumsuz etkisi olmamıştır, bundan sonra da olması beklenmemelidir. Son çeyrekte yüzde 11.1 büyüme oranı dünyada 1 numara idi. Aynı şekilde turizm alanında çok önemli bir toparlanma süreci yaşadık.



SORU-CEVAP



(Kılıçdaroğlu'nun Salih Müslim açıklaması) Kılıçdaroğlu'nun PYD/YPG'nin bir terör örgütü olduğunu ifade etmesi memnuniyet verici ama geçikmeli şekilde yapması da manidar. Hala CHP içinde PYD'ye terör örgütü diyemeyen, dolaylı olarak onlar destek veren bir takım seslerin olduğunu da görüyoruz. Umarız Kılıçdaroğlu bu konuda adımlar atacaktır. Terörün her türüne karşı net bir mücadele verilmesidir önemli olan.



KILIÇDAROĞLU'NUN "ESAD İLE GÖRÜŞME" ÇAĞRISI



Rejimle ilişki çok defa soruldu, açık tavrımızı ortaya koyduk. Temasımız söz konusu değil, temasın kurulması da söz konusu değil. Suriye'nin birlik ve beraberliğini sağlayacak bir devlet yapısı ve liderliğin ortaya çıkması büyük önem arz ediyor. Bizi yönelendirme şeklindeki yaklaşımların çok gerçekçi olmadığının farkındayız. Bizim Suriye'deki hedefimiz ne işgaldir, ne terör yapılarına verilen desteği görmezden gelmektir. Amacımız toprakların terör örgütlerinden temizlenmesidir. Bununla ilgili olarak da Astana'da Rusya ile İran ile diğer bölge ülkeleri ile diğer yandan AB ile Amerika ile görüşüyoruz.



DEAŞ tehdidi ortadan kalktıktan sonra ABD'nin YPG desteğinin devam ediyor olması, Trump'ın ifade ettiği sözlere rağmen desteğin devam etmesi akla başka sorular getiriyor. Burada Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir takım paylaşımların yapıldığını görüyoruz.



ABD'DEN YAPILACAK ZİYARETİ



(ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson'ın ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanımızın misafiri olarak gelecekler ve sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini kabul edecekler. (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) McMaster benim misafirim olarak gelecek. Bu ziyaretler önemli. Biz ABD ile güvenin yeniden tesisis için bir çaba içindeyiz. Ama bu güveni sağlayacak olan da sahada atılacak somut adımlardır. Somut, elle tutulur adımlar şu ana kadar görmedik. Bu konuları ele alacağız.



BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN AFRİN ÖNERİLERİ



Gerekli askeri planlamayı yapan kurum bellidir. TSK'dır, MİT'tir. Harekat gayet başarılı bir şekilde yürütülüyor, böyle devam edecektir. Görüşler getirilebilir buna saygı duyuyoruz. Oraya girelim, buraya girmeyelim, bırakalım da ilgili makamlar değerlendirmeyi yapsınlar.



(Türkiye-AB müzakereleri) 72 kriterin 69'u tamamlandı dendi, son iki kriter terörle mücadele yasaları dendi. Bu AP'de daha popülist tavırlarla ortaya çıktı, siyaset malzemesi haline getirildi. Bir anda tartışmaya döndü. Bizim terörle mücadele yasalarımız çerçevesinde terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde düzenlemeler yapıldı ve AB'ye bildirildi. Bizim çağrımız bu değerlendirmeleri bir an önce tamamlamaları ve Schengen uygulamasına bir an önce geçilmesi.Biz gereken adımları daha önce attık. AB makamları da Türkiye'nin terörle mücadeledeki önceliklerini ele alarak bir takım adımlar atacaklardır.



AFRİN TANKA SALDIRI



Tankımızı vuran silahın menşei ile ilgili inceleme devam ediyor. Biz erken bir açıklama yapıp eksik bilgilerle kamuoyunu yanıltmak istemeyiz. Gerekli açıklama çerçevesinde silahın menşei nedir, nereden gelmiştir, gerekli açıklamaları o zaman yapacağız.



RUHANİ'NİN AFRİN AÇIKLAMASI



Genel değerlendirme toplantısında sorulara cevaben kendisine operasyonu soruluyor. Kendisi de operasyonun Türkiye'nin ulusal çıkarları çerçevesinde hayata geçirildiğini söyledikten sonra "Kısa sürede bitmesi arzu ettiğimizdir" şeklinde açıklaması var. Bizi komşu ülkelerin Türkiye'nin bu konulardaki önceliklerini, çıkarlarını dikkate alan değerlendirme içinde olmalarını bekleriz. Yakın zamanda üçlü zirve yapılabilir.



ERDOĞAN'IN TTB AÇIKLAMASI



TTB'nin başındaki 'Türk' ifadesi Bakanlar Kurulu ile verildi. Kamuoyunda büyük bir infial oluştu. Bir STK'nın kamuoyunun hassassiyetlerini göz ardı ederek açıklamalar yapması elbette kamuoyunda tepkiye yol açar. Bakanlar Kurulu ukdesindedir. Umursamaz şekilde açıklamalar yaptığınızda bu kamuoyunda da devlette de tepkiye neden olur. Bizim özgürce nefes alabilmemiz için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Biz bu operasyonlara karşıyız demeleri her şeyden önce o Mehmetçiklere saygısızlıktır. En azından susmaları beklenir.



FAİZ ÇALIŞMASI



Faiz konusu ile ilgili Cumhurbaşkanımızın tutumunu biliyorsunuz. Düşürülmesi konusunda açık ve net bir tutum sergiledi. Daha rahat bir ortama kavuşabilmesi için. Zaman zaman toplantılar yapmaktadır. Önümüzdeki günlerde de çalışmalar devam edecektir.



ALMANYA İLE İLİŞKİLER



Schulz'un Dışişleri Bakanı olması durumu Almanya'nın iç işleridir. Alman seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanımız Almanya Cumhurbaşkanı ve sayın Merkel ile telefon görüşmeleri oldu. Biz bunları Türk-Alman ilişkilerinde yeni sayfanın açılmasına vesile olmasını istiyoruz. Sayın Schulz olur başkası olur.



